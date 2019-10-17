Минтруд: Около 72% государственных служащих в России - это женщины

23:00, 17 октября 2019, ПАИ

Около 72% государственных служащих в России – женщины. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

«Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих - женщины», - отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

По словам первого замминистра, на высших должностях работают 40% женщин, на главных - 56%, на ведущих - 67%. То есть, чем ниже должностной уровень, тем больше женщин.

Алексей Вовченко отметил, что в Совете Федерации 28 сенаторов - женщины, из них две в должности председателя и заместителя председателя Совета Федерации. В составе Госдумы 70 женщин, добавил он.