0
17:47
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
17:26
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
16:19
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
15:08
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
13:50
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
13:02
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12:56
В добрые руки: Бездомные собаки псковского «Шанса» ждут своего человека
Еще новости
Общество

Объявлен конкурс на бурение скважин на месте строительства подземного водозабора в Псковском районе

Объявлен конкурс на бурение скважин на месте строительства второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора вблизи Пскова. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 20 млн 680 тыс. 620 рублей.  Источник финансирования - собственные оборотные средства муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» и грант по проекту «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020».

Работы пройдут в части выполнения контракта «Бурение скважин» на площадке водозаборных сооружений подземных вод, расположенной в зоне с высоким уровнем грунтовых вод (заболоченность). Подземный водозабор мощностью 30 тысяч кубометров строят на участке между деревнями Солоново и Великое Село, за административной границей Пскова. 

Подведение итогов конкурса запланировано на 8 ноября. Работы начнутся с момента заключения договора, окончание выполнения работ – в течение 120 календарных дней.

В рамках гранта Программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия 2014-2020» Горводоканал получил 3,4 млн евро. Эти средства пойдут на строительство второй очереди водозабора в Псковском районе. Собственные вложения предприятия составят 377 тысяч евро. 

В июне губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с главой фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным о сотрудничестве и финансовом участии в проекте модернизации системы водоотведения. Горводоканал получит от фонда 106 млн рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
22 октября 2019
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
22 октября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
22 октября 2019
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
22 октября 2019
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
22 октября 2019
Более полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 октября 2019
Начался ПАИ-live с Сергеем Пайстом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards
22 октября 2019
Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards
Обследование Ольгинского моста проведут в Пскове
22 октября 2019
Обследование Ольгинского моста проведут в Пскове

Идет загрузка...