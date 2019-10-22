Объявлен конкурс на бурение скважин на месте строительства подземного водозабора в Псковском районе

12:24, 22 октября 2019, ПАИ

Объявлен конкурс на бурение скважин на месте строительства второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора вблизи Пскова. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 20 млн 680 тыс. 620 рублей. Источник финансирования - собственные оборотные средства муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» и грант по проекту «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020».

Работы пройдут в части выполнения контракта «Бурение скважин» на площадке водозаборных сооружений подземных вод, расположенной в зоне с высоким уровнем грунтовых вод (заболоченность). Подземный водозабор мощностью 30 тысяч кубометров строят на участке между деревнями Солоново и Великое Село, за административной границей Пскова.

Подведение итогов конкурса запланировано на 8 ноября. Работы начнутся с момента заключения договора, окончание выполнения работ – в течение 120 календарных дней.

В рамках гранта Программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия 2014-2020» Горводоканал получил 3,4 млн евро. Эти средства пойдут на строительство второй очереди водозабора в Псковском районе. Собственные вложения предприятия составят 377 тысяч евро.

В июне губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с главой фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным о сотрудничестве и финансовом участии в проекте модернизации системы водоотведения. Горводоканал получит от фонда 106 млн рублей.