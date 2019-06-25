0
14:14
«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
13:43
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
13:13
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
12:55
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
12:35
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
11:07
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
10:50
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Еще новости
Общество

Систему водоотведения модернизируют в Пскове

Фото: Андрей Степанов

В Пскове будет модернизирована система водоотведения. Соответствующий договор подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в рамках всероссийского водного конгресса 25 июня в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно подписанному договору фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит более 106 млн рублей на модернизацию системы водоотведения Пскова. Также часть средств — около 70 млн рублей — выделит муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал». На эти 176 млн рублей будет выполнена реконструкция канализационного коллектора и модернизация трёх канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысячи кубометров. Модернизацию планируется провести в 2019-2021 годах. Ремонт начнется уже в этом году с самой мощной насосной станции и реконструкции коллектора.

После подписания документа Михаил Ведерников отметил, что Псковская область в этом году впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал две заявки региона, и сегодня подписана одна из них. «Это неоценимая поддержка для региона и нашего областного центра», — подчеркнул губернатор и поблагодарил Константина Цицина за открытость и готовность к сотрудничеству.

Глава региона также отметил, что в результате модернизации за счёт использования энергоэффективного оборудования снизится энергопотребление системы. «Работа в этом направлении будет продолжена и в других муниципальных образованиях Псковской области. Думаю, с поддержкой фонда мы добьемся высоких результатов», — подчеркнул губернатор.

Предшествующая заявка, одобренная фондом, касалась модернизации в сфере теплоснабжения. В целом Псковская область планирует привлечь порядка 1 млрд рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Также Михаил Ведерников сообщил, что в рамках всероссийского водного конгресса договорился с руководителем фонда ЖКХ о сотрудничестве с ПсковГУ в создании на его базе прикладной площадки для обучения студентов современным энергоэффективным технологиям в ЖКХ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Систему водоотведения модернизируют в Пскове
25 июня 2019
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
25 июня 2019
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
25 июня 2019
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
25 июня 2019
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
25 июня 2019
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
25 июня 2019
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
25 июня 2019
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков
25 июня 2019
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков

Идет загрузка...