Систему водоотведения модернизируют в Пскове

13:43, 25 июня 2019, ПАИ

В Пскове будет модернизирована система водоотведения. Соответствующий договор подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в рамках всероссийского водного конгресса 25 июня в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно подписанному договору фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит более 106 млн рублей на модернизацию системы водоотведения Пскова. Также часть средств — около 70 млн рублей — выделит муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал». На эти 176 млн рублей будет выполнена реконструкция канализационного коллектора и модернизация трёх канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысячи кубометров. Модернизацию планируется провести в 2019-2021 годах. Ремонт начнется уже в этом году с самой мощной насосной станции и реконструкции коллектора.

После подписания документа Михаил Ведерников отметил, что Псковская область в этом году впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал две заявки региона, и сегодня подписана одна из них. «Это неоценимая поддержка для региона и нашего областного центра», — подчеркнул губернатор и поблагодарил Константина Цицина за открытость и готовность к сотрудничеству.

Глава региона также отметил, что в результате модернизации за счёт использования энергоэффективного оборудования снизится энергопотребление системы. «Работа в этом направлении будет продолжена и в других муниципальных образованиях Псковской области. Думаю, с поддержкой фонда мы добьемся высоких результатов», — подчеркнул губернатор.

Предшествующая заявка, одобренная фондом, касалась модернизации в сфере теплоснабжения. В целом Псковская область планирует привлечь порядка 1 млрд рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Также Михаил Ведерников сообщил, что в рамках всероссийского водного конгресса договорился с руководителем фонда ЖКХ о сотрудничестве с ПсковГУ в создании на его базе прикладной площадки для обучения студентов современным энергоэффективным технологиям в ЖКХ.