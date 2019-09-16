Объявлен аукцион на строительство второго пускового комплекса подземного водозабора в Псковском районе

13:49, 16 сентября 2019, ПАИ

Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тысяч кубометров в сутки запланировано на участке между деревнями Солоново и Великое Село, за административной границей Пскова. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Работы пройдут в части выполнения контракта «Внутриплощадочные водоводы - площадка скважин», реализуемого по проекту «Чистая вода для регионов программы» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» проекта «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Пскова. Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод. 1 этап 2 очередь».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 42 млн 854 тысяч 218,1 рубля. Источник финансирования – собственные оборотные средства муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», средства гранта по проекту «Чистая вода для регионов программы» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020».

В частности, техническим заданием предусмотрено подготовка площадки, устройство трубопроводов и водоводов, установка напорных труб.

Подведение итогов аукциона запланировано на 1 октября. Работы начнутся с момента заключения договора, окончание выполнения работ – в течении 120 календарных дней.

В конце ноября 2018 года депутаты Псковской городской Думы согласовали получение средств в размере 3,4 млн евро муниципальным предприятием «Горводоканал» в рамках гранта Программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия 2014-2020». Эти средства будут направлены на строительство второй очереди водозабора в Псковском районе. Собственные вложения предприятия составят 377 тысяч евро.

Кроме того, в июне 2019 года глава региона Михаил Ведерников договорился с главой фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным о сотрудничестве и финансовом участии в проекте модернизации системы водоотведения. 106 млн рублей получит от фонда Горводоканал.