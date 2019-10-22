Островные жители Псковской области с помощью регоператора избавляются от застаревших отходов

18:03, 22 октября 2019, ПАИ

Островные жители Псковской области с помощью регоператора избавляются от застаревших отходов, заявил в эфире ПАИ-live директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы не ожидали такого эффекта с островами, люди очень позитивно восприняли складирование отходов в определенных местах и их последующий вывоз с островов. Там отходы, которые до этого многие годы лежали в сараях, подвалах», - рассказал руководитель компании.

В случае с Талабскими островами, островом Колпина вывоз мусора зависит от погодных условий, обратил внимание Сергей Пайст. «Работа непростая, но мы эту работу ведём», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что компания «Экопром» приступила к постоянному вывозу мусора с острова Колпина в Псковском озере. В мае такая же работа началась на Талабских островах.