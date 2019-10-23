Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области

12:42, 23 октября 2019, ПАИ

В Псковской области увеличивается время розничной продажи алкоголя. Теперь его будут продавать с 10:00 до 22:00. Соответствующие изменения в постановление администрации Псковской области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции внёс 23 октября глава региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, документ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

С просьбой об увеличении времени продажи спиртного к губернатору обращались представители общественности. 17 октября на координационном совещании по обеспечению правопорядка правоохранительные органы поддержали данную инициативу.

По мнению специалистов, расширение времени продажи спиртного даст возможность увеличить легальный оборот розничной продажи алкоголя в Псковской области. Кроме того, внесенные изменения помогут легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайкам», которые круглосуточно продают алкоголь, при этом часто не надлежащего качества.

В Псковской области борьба с «наливайками» активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» были предложены, читайте здесь>>>.