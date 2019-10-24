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Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова

Десять победителей акции «Губернаторский дневник» вместе с родителями поедут в Москву на шоу Алексея Немова «Легенды спорта» в «Лужниках», сообщила Псковскому агентству информации главный редактор газеты «Комсомольская правда - Псков» Алёна Комарова.

Посещение спортивно-развлекательного мероприятия стало возможным благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«На сентябрьской встрече губернатор пообещал школьнице, гимнастке Арине Савицкой отправить её на шоу Немова, но в итоге получилось так, что билеты достались абсолютно всем победителям акции. Двое из двенадцати поехать не смогут, а остальные не только поедут, но и возьмут с собой родителей, сестёр и братьев», - рассказала Алёна Комарова.

Отъезд запланирован на 24 октября. 25 октября до шоу, которое начнётся в 19:00, псковичи побывают на обзорной автобусной экскурсии по столице, затем отправятся на ВДНХ. А 26 октября школьники погуляют по Старому Арбату, Московскому кремлю, Красной площади и по парку «Зарядье».

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