Победители акции «Губернаторский дневник» встретились за чаем с Михаилом Ведерниковым

18:16, 21 сентября 2019, ПАИ

Двенадцать отличников, победители 6-й акции «Губернаторский дневник» из Пскова, Великих Лука, Бежаницкого, Пыталовского, Островского, Стругокрасненского районов, встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым за чаем. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие в неформальной обстановке прошло в кабинете главы региона 21 сентября.

«Все такие красивые! Я очень рад с вами сегодня встретиться. Вы, конечно, большие молодцы, что такое серьезное внимание уделяете учебе. Это особенно важно, потому что у вас формируется определенный багаж знаний, характер, умение идти к поставленным целям, умение ограничить себя в каких-либо вещах», — отметил губернатор за чашкой чая.

Ребята рассказали о своих увлечениях, любимых предметах и спорте, жизненных ориентирах и целях. В общении с отличниками губернатор напутствовал их заниматься спортом для поддержки здоровья и формирования характера. При этом Михаил Ведерников отметил, что и сам после работы уделяет внимание физическим упражнениям.

А еще губернатор рассказал, что в рамках второй очереди реконструкции стадиона «Машиностроитель» начнется строительство «Немов-центра». «С Алексеем [Немовым] договорились, что когда центр построят, он сам будет приезжать давать мастер-классы», – отметил он и добавил, что в области установили 100 новых воркаут-площадок, и в следующем году программу по их установке продолжат.

Также Михаил Ведерников говорил с победителями акции для отличников о выборе профессий. Он уточнил, что в настоящее время востребованы технические профессии. В регионе начинается реализация ряда программ, направленных на развитие предприятий в Псковской области.

«Сейчас лучший способ выбрать профессию – это пытаться попробовать себя в разных направлениях. А где будет интересно и что-то получаться, то в этом направлении нужно двигаться», – отметил он и призвал к диалогу с родителями при выборе будущей специальности.

Участники встречи затронули и тему здравоохранения. «У нас очень не хватает докторов, – указал Михаил Ведерников. – Сфера медицины - одна из проблемных на сегодняшний день в стране. Но мы уже работаем над этим вопросом с правительством России».

Глава региона рассказал, что на следующей неделе посетит Москву, где представит предложения по возрождению и развитию медицины в Псковской области.

Рассказывая о своем графике, Михаил Ведерников отметил, что часто уходит с работы в полночь. «Но у нас есть цель — сделать Псковскую область местом, где хочется жить, чтобы здесь была развитая инфраструктура, хорошие дороги, спортивные объекты. У нас очень красивый регион с огромным потенциалом, и я очень рассчитываю, что к тому моменту, когда вы вырастите, нам удастся создать комфортные условия для жизни здесь», — рассказал губернатор.

На вопрос, какими качествами должен обладать губернатор, Михаил Ведерников ответил, что важно детально разбираться практически во всех сферах, обладать профессионализмом, характером, уметь самосовершенствоваться и не оставаться равнодушным.

Также Михаил Ведерников добавил, что идет активная работа по созданию брендука Пскова, а ряд мероприятий, которые прошли в рамках Ганзейских дней, станут ежегодными.

После диалога с губернатором, ребята посидели в его кресле, и посмотрели, как устроено его рабочее место: что стоит на столе губернатора и какими ручками он пользуется.

Затем Михаил Ведерников по традиции подписал дневники отличников и встретился с родителями ребят. «И творчество, и спорт, и идеальная успеваемость в школе – это, конечно, дорогого стоит. Вам всем хочу сказать огромное спасибо, потому что они молодцы. Но без постоянной поддержки, без внимательного отношения, без понимания и помощи им гораздо сложнее было бы добиваться таких результатов», – обратился губернатор к родителям.

За достойное воспитание детей, победивших в конкурсе «Губернаторский дневник», Михаил Ведерников вручил родителям учеников благодарственные письма администрации Псковской области.

В пресс-службе администрации региона отметили, что за время проведения акции «Губернаторский дневник», которую проводит газета «Комсомольская правда - Псков», ее победителями стали более 70 учеников из школ региона. За 2018/2019 учебный год победители акции все вместе заработали более 2,2 тысяч отметок «отлично».

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