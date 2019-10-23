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Соцсфера

23 «тимуровца» помогают пенсионерам в Псковской области

23 человека входят в состав отряда «Тимуровцы» в Псковской области, 15 из них – актив организации. Об этом сообщила руководитель социального проекта «Тимуровцы» Элина Калинина на пресс-конференции 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В состав отряда входят, в основном, студенты Псковского государственного университета, все новички проходят тренинги, знакомятся с правилами работы.

Элина Калинина отметила, что у всех «тимуровцев» разные мотивы: одни тянутся делать добро, другие хотят повышенную стипендию, на которую могут претендовать социально активные студенты. «Также есть мотивация в общении, когда ребята хотят быть в тусовке», - сказала она и пояснила, что проводятся пикники, караоке-встречи, где волонтёры вместе с пожилыми псковичами исполняют старинные песни.

«Наш отряд существует с 2015 года и помогает в двух направлениях – досуговая деятельность и адресная помощь на дому», - рассказала Элина Калинина. По её словам, в основном ребята занимаются уборкой помещений, помогают настроить компьютеры, а иногда приходят просто поговорить, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими.

«Осень и весна – самое активное время, когда 3-4 раза в неделю ребята выходят на помощь к пожилым, - сказала руководитель «Тимуровцев», но заметила, что работа отряда строится так, чтобы волонтёры «не уработались, не выгорели».

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