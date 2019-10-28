Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра

10:24, 28 октября 2019, ПАИ

Специалисты «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение 4,1 тыс. человек в 49 населённых пунктах Псковской области после прохождения по территории региона штормового фронта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», работы продолжаются.

В связи с полученным прогнозом с 9:00 27 октября псковские энергетики работали в режиме повышенной готовности, в связи с ухудшением метеоусловий с 20:30 в филиале введен особый режим работы.

На активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники. Специалисты приступают к восстановлению нормальной работы сети, как только это позволяют фактические метеоусловия. Часть потребителей запитана по резервным схемам.

Глава «Россетей» Павел Ливинский взял на личный контроль ход восстановительных работ. 27 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона быть осторожными во время разгула стихии.