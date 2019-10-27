Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра

18:38, 27 октября 2019, ПАИ

Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра. Несколько часов назад региональное ГУ МЧС опубликовало сообщение об усилении северного и северо-западного ветра, были обещаны порывы до 15-20 метров в секунду.

На несколько часов настоящая буря разыгралась и в Пскове. Её результатом стали несколько поваленных деревьев, из-за которых в том числе пострадали автомобили, поврежденные заборы и снесённые с домов кровли.

На улице Юбилейной упавшее дерево серьёзно повредило автомобиль.

На Труда тоже упало дерево, но обошлось без повреждений техники.

С крыши нового дома на Балтийской, 16 летят кирпичи, предупреждают друг друга горожане.

На улице Леона Поземского у кафе «Шведская горка» ветер снёс дорожный знак вместе со светофором.

Ещё один повреждённый автомобиль и снова на Юбилейной.

На Труда, 45 порывом ветра приподняло покрытие с крыши пятиэтажки.

Часть ограждения рядом со строящимся домом на Балтийской, 10 оказалась на проезжей части.

«На Венской забор улетел, сетки с окон поулетали, с крыш непонятно что падает. Будьте осторожны», - предупреждает автор следующей фотографии.

Во дворе на Рижском проспекте, 60 А тоже не обошлось без головной боли для автолюбителей.

На улице Герцена у отеля Old Estate огромное дерево упало прямо на дорогу.