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Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра

Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра. Несколько часов назад региональное ГУ МЧС опубликовало сообщение об усилении северного и северо-западного ветра, были обещаны порывы до 15-20 метров в секунду.

На несколько часов настоящая буря разыгралась и в Пскове. Её результатом стали несколько поваленных деревьев, из-за которых в том числе пострадали автомобили, поврежденные заборы и снесённые с домов кровли.

На улице Юбилейной упавшее дерево серьёзно повредило автомобиль.

Псков. Юбилейная, 65. Фото пользователя из группы "Жесть по-псковски"

Псков. Юбилейная, 65. Фото пользователя из группы "Жесть по-псковски"

На Труда тоже упало дерево, но обошлось без повреждений техники.

Псков. Труда, 69. Фото пользователя из группы "Жесть по-псковски"

С крыши нового дома на Балтийской, 16 летят кирпичи, предупреждают друг друга горожане.

Псков. Балтийская, 16. Фото пользователя из группы "Жесть по-псковски"

На улице Леона Поземского у кафе «Шведская горка» ветер снёс дорожный знак вместе со светофором.

Псков. Улица Леона Поземского. Фото пользователя из группы "Жесть по-псковски"

Ещё один повреждённый автомобиль и снова на Юбилейной.

Псков. Улица Юбилейная. Фото из группы "Жесть по-псковски"

На Труда, 45 порывом ветра приподняло покрытие с крыши пятиэтажки.

Псков. Улица Труда, 45. Фото из группы "Жесть по-псковски"

Часть ограждения рядом со строящимся домом на Балтийской, 10 оказалась на проезжей части.

Псков. Улица Балтийская. Фото из группы "Жесть по-псковски"

«На Венской забор улетел, сетки с окон поулетали, с крыш непонятно что падает. Будьте осторожны», - предупреждает автор следующей фотографии.

Псков. Улица Венская. Фото из группы "Жесть по-псковски"

Во дворе на Рижском проспекте, 60 А тоже не обошлось без головной боли для автолюбителей.

Псков. Рижский проспект, 60 А. Фото из группы "Жесть по-псковски"

На улице Герцена у отеля Old Estate огромное дерево упало прямо на дорогу.

Псков. Улица Герцена. Фото из группы "Жесть по-псковски"

 

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