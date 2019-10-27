Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии

21:13, 27 октября 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии. Об этом он написал в своем «Инстаграме».

«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением. Эпицентр разгула стихии пришелся на город Псков, Псковский, Стругокрасненский и Печорский районы. Все возможные меры по защите граждан и минимизации удара стихии принимаются, но основные работы по устранению последствий будут осуществляться после спада ветра Пока ветер не утихает, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!» - рекомендовал Михаил Ведерников.

Он предупредил, что не следует без надобности выходить на улицу, лучше закрыть окна, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. В случае возникновения ЧС срочно звонить в службу спасения по телефону «01» или по мобильному «112» или «101».

«Помните, ваша безопасность - в ваших руках!» - подытожил губернатор.