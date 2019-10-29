МЧС: До опасного погодного явления 27 октября непогода в Псковской области «не дотянула»

11:16, 29 октября 2019, ПАИ

«Это не ураган, а просто сильный ветер. До критериев опасного погодного явления непогода «не дотянула», - заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 октября, комментируя разгул стихии в регионе 27 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам эксперта, 27 октября в Псковской области максимальные порывы ветра до 21 метра в секунду были зафиксированы на территории Пскова и Бежаницкого района. По северу региона ветер усилился до 19-20 метров в секунду, а в Великих Луках в самый пик максимальные значения ветра достигали 14 метров в секунду.

Артур Бугаев отметил, что самая сильная фаза непогоды продолжалась с 19:00 до 21:00, а затем пошел спад и ветер стих до 18 метров в секунду, с полуночи - до 14 метров в секунду.

27 октября на Псковскую область обрушился сильный ветер, в результате которого несколько районов области остались без света, а в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. В результате усиления ветра травмы получили два человека.