Эксперт назвал самые пострадавшие от усиления ветра районы Псковской области

14:46, 29 октября 2019, ПАИ

Заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 октября назвал самые пострадавшие от усиления ветра районы Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, больше всего пострадали северные районы Псковской области: Плюсский, Псковский, Стругокрасненский и Печорский районы. При этом из-за разгула стихии без света какое-то время находились более 22 тысяч потребителей, но после сработала автоматика и подача электроэнергии была восстановлена.

Артур Бугаев пояснил, что во время усиления ветра, городская застройка дала эффект аэродинамической трубы, когда ветер сам себя разгоняет. «То же самое происходит и на лесных просеках», - уточнил он.

Замначальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению сообщил, что по Пскову такого ветра не было очень давно. Он напомнил о шторме 2017 года, когда в Себежском, Пустошкинском, Великолукском районах ветер достигал 22 метров в секунду. «Тогда в национальном парке «Себежский» погиб ребенок, который находился в палатке. На нее упало дерево», - сказал Артур Бугаев.

Сильный ветер обрушился на Псковскую область 27 октября, валил деревья, рекламные конструкции, дорожные знаки, светофоры, в нескольких домах в Пскове выбило окна и сорвало часть кровли. Несколько районов области из-за стихии остались без света. При падении дерева и крепления для дорожных знаков в Пскове пострадали две женщины.