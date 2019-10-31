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Общество

В Псковской области разграничили полномочия в области гражданской обороны

В Псковской области разграничили полномочия в области гражданской обороны. Закон, регулирующий вопросы в этой сфере, принят 31 октября на сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Закон «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» касается отношений в сфере организации гражданской обороны в регионе, определяет правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и устанавливает полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Руководство гражданской обороной в Псковской области отнесено к полномочиям губернатора. В компетенцию областного Собрания вошло принятие региональных законов в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением. К полномочиям администрации области отнесено обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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