Виртуальный концертный зал откроют в Острове по нацпроекту «Культура»

13:17, 01 ноября 2019, ПАИ

3 ноября в 18:30 в Острове в рамках нацпроекта «Культура» откроется виртуальный концертный зал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Зал оборудован в Островской детской школе искусств (ДШИ).

В день открытия для гостей праздника организуют первую прямую трансляцию в новом зале. Зрители смогут увидеть выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной.

На оборудование виртуального концертного зала в Острове из средств федерального бюджета выделено 980 тысяч рублей.

В 2020 году в Псковской области в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» откроют еще два виртуальных концертных зала - в Пыталовском и Невельском районах. Из федерального бюджета на эти цели выделят 2,8 млн рублей.

Таким образом, вместе с ранее открытыми в Псковской области будут действовать шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Виртуальные концертные залы дают возможность жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов во всех регионах России и в режиме онлайн, и в записи.