0
19:32
Как я встретил киберняшу: стоит ли смотреть «Терминатор: Темные судьбы» от Тима Миллера
16:17
Дмитрий Месхиев о спектакле «7САМУРАЕВ»: Возможно, зритель увидит не то, что задумал режиссёр
15:56
Режиссёр: «7САМУРАЕВ» - спектакль о том, что не надо рефлексировать над обрушившимися надеждами
15:26
Пять номинаций на «Золотую маску» получил псковский спектакль «Ревизор»
16:23
Что смотреть в кино: новый «Терминатор» и «Верность», а на Netflix - Тимоти Шаламе в роли Генриха V
10:14
Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
21:30
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
Еще новости
Культура

Виртуальный концертный зал откроют в Острове по нацпроекту «Культура»

3 ноября в 18:30 в Острове в рамках нацпроекта «Культура» откроется виртуальный концертный зал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Зал оборудован в Островской детской школе искусств (ДШИ).

В день открытия для гостей праздника организуют первую прямую трансляцию в новом зале. Зрители смогут увидеть выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной.

На оборудование виртуального концертного зала в Острове из средств федерального бюджета выделено 980 тысяч рублей.

В 2020 году в Псковской области в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» откроют еще два виртуальных концертных зала - в Пыталовском и Невельском районах. Из федерального бюджета на эти цели выделят 2,8 млн рублей.

Таким образом, вместе с ранее открытыми в Псковской области будут действовать шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Виртуальные концертные залы дают возможность жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов во всех регионах России и в режиме онлайн, и в записи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев о спектакле «7САМУРАЕВ»: Возможно, зритель увидит не то, что задумал режиссёр
31 октября 2019
Дмитрий Месхиев о спектакле «7САМУРАЕВ»: Возможно, зритель увидит не то, что задумал режиссёр
Режиссёр: «7САМУРАЕВ» - спектакль о том, что не надо рефлексировать над обрушившимися надеждами
31 октября 2019
Режиссёр: «7САМУРАЕВ» - спектакль о том, что не надо рефлексировать над обрушившимися надеждами
Пять номинаций на «Золотую маску» получил псковский спектакль «Ревизор»
31 октября 2019
Пять номинаций на «Золотую маску» получил псковский спектакль «Ревизор»
Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
30 октября 2019
Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
28 октября 2019
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
28 октября 2019
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
26 октября 2019
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды 1
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
26 октября 2019
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»

Идет загрузка...