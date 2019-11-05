В пушкиногорских учреждениях культуры провели ремонты и обновили материально-техническую базу

15:52, 05 ноября 2019, ПАИ

В учреждениях культуры Пушкиногорского района провели ремонты и обновили материально-техническую базу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения «Единой России», работы проводились с августа по октябрь в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

В Культурно-досуговом центре в поселке Пушкинские Горы отремонтировали входной тамбур и дискотечный зал, частично приведён в порядок фасад здания, заменены окна. В филиале учреждения - Васильевском сельском доме культуры – провели ремонт в коридоре, костюмерной, кабинете, починили систему отопления. На эти цели было выделено 632,3 тыс. рублей.

На улучшение материально-технической базы направлены порядка 639,5 тыс. рублей. В Культурно-досуговый центр закупили 33 единицы звукового и светового оборудования, а в зрительных залах Исского и Велейского сельских домов культуры, рассчитанных на 50 мест каждый, - новые кресла. На покупку последних ушло около 234 тыс. рублей.

«Учреждения культуры в Пушкиногорском районе ведут активную и разнообразную работу с населением. Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» сегодня они могут предложить зрителю более комфортные условия и расширить спектр услуг», - рассказали в местном отделении партии.