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Общество

Работа по восстановлению нарушенного ветром уличного освещения продолжается в Пскове

В Пскове продолжается работа по восстановлению уличного освещения, нарушенного в результате сильного ветра 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

Всего ветер повредил на территории Пскова более 50 участков линий наружного освещения, к 6 ноября были восстановлены 36 из них. В настоящее время 16 участков линий находятся в аварийном состоянии или работают частично. «Работы ещё много, энергетики продолжают восстанавливать повреждённые линии», - отметил Николай Баринов и добавил, что в первую очередь ремонт был проведён на центральных улицах города.

 «Поскольку помимо наружного освещения имеется значительное количество аварий на абонентских линиях электроснабжения, восстановление работоспособности всех объектов одновременно не представляется возможным»», - подчеркнул Николай Баринов. Он добавил, что списки неисправных участков переданы энергетикам.

Начальник УГХ заявил, что бригады энергетиков будут работать в аварийном режиме до полного устранения неисправностей на линиях наружного освещения, ремонт планируется провести в кратчайшие сроки.

«Управление городского хозяйства приносит свои извинения за предоставленные неудобства, которые возникли в ходе негативных погодных условий. Спасибо за понимание», - обратился к псковичам Николай Баринов.

Порывы ветра 27 октября в Пскове достигали 21 метра в секунду. Были повалены порядка 40 деревьев, опоры линии электропередач, рекламные конструкции, дорожные знаки и светофоры. Пострадали во время непогоды две псковички.

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