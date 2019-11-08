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Общество

Российско-латвийский семинар по планированию городского пространства прошёл в Пскове

В Пскове завершился обучающий семинар по планированию городского пространства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, он проходил в рамках проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

В семинаре принимали участие псковские и латвийские специалисты городского планирования и благоустройства. В рамках мероприятия они прошли мастер-классы по методам эффективного использования городских территорий и создания привлекательного городского пространства.

Экспертами на мероприятии выступили дизайнер Сергей Станкевич, ландшафтный архитектор и исследователь Эстонского университета естественных наук Екатерина Балицки, главный архитектор Пскова Евгений Скачков, менеджер проектов ПООО «Чудской проект» Сергей Тимофеев, доцент кафедры географии ПсковГУ Татьяна Васильева и доцент кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Ольга Лихачева.

Участники мероприятия также смоделировали проекты одного из скверов Пскова и презентовали их. Планируется, что итогом российско-латвийского сотрудничества станет восстановление двух парков в Пскове и Резекне, а также разработка методических рекомендаций для специалистов по планированию с целью развития депрессивных городских территорий. Проект софинансируют Евросоюз, Россия и Латвия, его общий бюджет составляет 46,2 млн рублей. 

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