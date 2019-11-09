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Общество

ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове

Последствия подтопления улиц в Порхове.

В Порхове вышедшая из берегов река Шелонь подтопила несколько прилегающих к береговой линии улиц. Вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас проводятся работы по реконструкции памятника. Река поднялась к самому забору и к подножию одной из башен. 

Вода, как передает корреспондент Псковского агентства информации, принесла немало мусора - обломки деревянных построек, ветки, листву. 
Сейчас уровень реки спал, но некоторые участки все еще подтоплены. 

Последствия повышения уровня воды в реке Шелонь в Порхове.

Вода пришла после продолжительных дождей в Псковской области. В Дедовичском и Пушкиногорском районах оказались подтопленными дороги, в некоторых случаях они были повреждены.

В Пскове река Пскова вышла из берегов, ливневая канализация не справлялась с нахлынувшими потоками и в результате во многих микрорайонах были подтоплены дворовые территории, проезжая часть, подвальные помещения. 

 

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