ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове

15:40, 09 ноября 2019, ПАИ

В Порхове вышедшая из берегов река Шелонь подтопила несколько прилегающих к береговой линии улиц. Вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас проводятся работы по реконструкции памятника. Река поднялась к самому забору и к подножию одной из башен.

Вода, как передает корреспондент Псковского агентства информации, принесла немало мусора - обломки деревянных построек, ветки, листву.

Сейчас уровень реки спал, но некоторые участки все еще подтоплены.

Вода пришла после продолжительных дождей в Псковской области. В Дедовичском и Пушкиногорском районах оказались подтопленными дороги, в некоторых случаях они были повреждены.

В Пскове река Пскова вышла из берегов, ливневая канализация не справлялась с нахлынувшими потоками и в результате во многих микрорайонах были подтоплены дворовые территории, проезжая часть, подвальные помещения.