Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС

10:46, 11 ноября 2019, ПАИ

В Порховском районе уровень воды в реке Шелонь пошел на спад. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ситуация стабилизировалась», - сообщили в ведомстве.

Ликвидация последствий осуществляется силами района, помощь спасателей не потребовалась, в том числе, для откачки воды с затопленных территорий силы и средства МЧС не привлекались.

«Наблюдение остается лишь на ситуацией на Псковской ГРЭС», - добавили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве добавили, что в связи с повышением уровня воды в реке после сильных ливней на место выезжала оперативная группа реагирования, однако помощь не потребовать.

«По сообщениям синоптиков дожди ожидаются 11 ноября в южных районах Псковской области, однако метеоданные свидетельствуют о том, что повторение ситуации с подтоплением ожидать не стоит», - добавили в МЧС.

С 3 ноября в Псковской области на протяжении нескольких дней шли сильные дожди. В результате поднялся уровень воды в реках Пскова, Великая. 7 ноября Шелонь подтопила Порхов, вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас идет реконструкция. В Пскове из берегов вышла река Пскова, подтоплена парковая зона, ливневая канализация не справлялась с потоками воды и в нескольких микрорайонах лужи превратились в водоемы, в ряде мест жители города фотографировали плавающих уток в непривычных местах, например, на аллеях парка.