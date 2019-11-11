0
14:37
Михаил Ведерников вошел в пятёрку лидеров медиарейтинга глав субъектов СЗФО
14:00
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
12:26
Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления
11:46
Михаил Ведерников: Наша задача — сделать работу в администрациях районов престижной и привлекательной
11:38
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
11:16
Секретаря регионального отделения «Единой России» изберут в Пскове 11 ноября
10:46
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
Еще новости
Общество

Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС

В Порховском районе уровень воды в реке Шелонь пошел на спад. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ситуация стабилизировалась», - сообщили в ведомстве.

Ликвидация последствий осуществляется силами района, помощь спасателей не потребовалась, в том числе, для откачки воды с затопленных территорий силы и средства МЧС не привлекались.

«Наблюдение остается лишь на ситуацией на Псковской ГРЭС», - добавили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве добавили, что в связи с повышением уровня воды в реке после сильных ливней на место выезжала оперативная группа реагирования, однако помощь не потребовать.

«По сообщениям синоптиков дожди ожидаются 11 ноября в южных районах Псковской области, однако метеоданные свидетельствуют о том, что повторение ситуации с подтоплением ожидать не стоит», - добавили в МЧС.

С 3 ноября в Псковской области на протяжении нескольких дней шли сильные дожди. В результате поднялся уровень воды в реках Пскова, Великая. 7 ноября Шелонь подтопила Порхов, вода вплотную подступила к стенам крепости, где сейчас идет реконструкция. В Пскове из берегов вышла река Пскова, подтоплена парковая зона, ливневая канализация не справлялась с потоками воды и в нескольких микрорайонах лужи превратились в водоемы, в ряде мест жители города фотографировали плавающих уток в непривычных местах, например, на аллеях парка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников вошел в пятёрку лидеров медиарейтинга глав субъектов СЗФО
11 ноября 2019
Михаил Ведерников вошел в пятёрку лидеров медиарейтинга глав субъектов СЗФО
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
11 ноября 2019
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления
11 ноября 2019
Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления
Михаил Ведерников: Наша задача — сделать работу в администрациях районов престижной и привлекательной
11 ноября 2019
Михаил Ведерников: Наша задача — сделать работу в администрациях районов престижной и привлекательной
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
11 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
Секретаря регионального отделения «Единой России» изберут в Пскове 11 ноября
11 ноября 2019
Секретаря регионального отделения «Единой России» изберут в Пскове 11 ноября
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
11 ноября 2019
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран
11 ноября 2019
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран

Идет загрузка...