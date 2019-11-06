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Общество

Уровень воды повысится в реке Шелонь в Порхове

Фото: Ольга Ловыгина

7 ноября с 0:00 до 7:00 ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных значений в реке Шелонь в районе Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

3 ноября в Псковской области начался дождь. Через три дня он закончился в северной части региона, в южной - будет идти ещё некоторое время, но позже стихнет. В частности, из-за сильного дождя в Пскове некоторые улицы оказались практические под водой, разлилась река Пскова.

Жители города жаловались на работу ливневой канализации. По итогам опроса Псковского агентства информации 46,2% псковичей не поверили в то, что в Пскове есть и функционирует ливневая канализация. 

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