Уровень воды повысится в реке Шелонь в Порхове

19:51, 06 ноября 2019, ПАИ

7 ноября с 0:00 до 7:00 ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных значений в реке Шелонь в районе Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

3 ноября в Псковской области начался дождь. Через три дня он закончился в северной части региона, в южной - будет идти ещё некоторое время, но позже стихнет. В частности, из-за сильного дождя в Пскове некоторые улицы оказались практические под водой, разлилась река Пскова.

Жители города жаловались на работу ливневой канализации. По итогам опроса Псковского агентства информации 46,2% псковичей не поверили в то, что в Пскове есть и функционирует ливневая канализация.