Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»

12:54, 12 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал героем нового выпуска еженедельной научно-познавательной программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития» на телеканале «Россия — Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе общения с ведущим программы, доктором физико-математических наук, президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком Михаил Ведерников расскажет о ключевых особенностях региона и перспективах его развития, историко-культурном наследии субъекта, а также о работе по сохранению и восстановлению уникальных памятников истории.

Отмечается, что это один из первых выпусков авторской программы, который полностью посвящен одному субъекту России. Телепередача выйдет в эфир 17 ноября (воскресенье) в 16:30.

В ходе посещения Пскова президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что есть все условия для того, чтобы областной центр стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта.

Также в регионе в рамках договоренностей между Михаилом Ведерниковым, Псковским государственным университетом и Курчатовским институтом реализуется проект Кикоинского класса.