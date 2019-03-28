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Михаил Ковальчук: Есть все условия, чтобы Псков стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта

«Есть все условия для того, чтобы Псков, как место древнейшей культуры, стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта», - заявил президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе пресс-подхода в день открытия в Пскове XXXIII Кикоинских чтений, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ковальчук считает, что сегодня «в цене» есть только один конкурентный товар – это интеллект. По его мнению, на любом рынке сейчас идет «борьба только за головы, все остальное ерунда, рынки все ограничены». «Новых рынков нет, они создаются в головах. Поэтому идет бой за умы», - подчеркнул руководитель института

Проведение Кикоинских чтений в Псковской области стало возможно благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. В дальнейшем Кикоинские чтения планируется проводить в Пскове ежегодно.

«Хочу поблагодарить губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он человек современный, молодой, он откликнулся мгновенно и только благодаря его правильному отношению и мгновенной реакции стал возможен вот этот праздник ума», - сказал Михаил Ковальчук.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.

В рамках чтений подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

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