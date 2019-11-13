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Общество

Около 1900 раз вызывали волонтеров в Псковской области для настройки оборудования по переходу на «цифру»

1 тыс. 875 раз вызывали жители Псковской области волонтеров для настройки телевизионного оборудования по переходу на цифровое вещание. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе пресс-конференции 13 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев заверил, что большая часть заявок отработана. При этом сначала было 200 волонтеров, а затем их количество увеличили до 350 человек.

Приводя данные на 13 ноября, Денис Матвеев отметил, на «горячую линию», которая работает с апреля, поступили 4 тысячи 700 обращений различного характера. В прессе, по его словам, опубликовали 670 материалов о переходе на цифровое вещание.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков поблагодарил ГТРК «Псков», средства массовой информации, волонтеров, некоммерческие организации и сотрудников областной администрации за популяризацию перехода на «цифру».

«В случае, если возникают какие-то проблемы с перенастройкой, у нас продолжает работать «горячая линия», корпус волонтеров», — отметил Николай Цветков и призвал жителей региона обращаться на «горячую линию» и к волонтерам в случае вопросов.

Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе была внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей.

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