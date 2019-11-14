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Общество

Управляющим компаниям Пскова поручено не оставлять опавшую листву до весны

Управление городского хозяйства администрации Пскова вместе с руководителями управляющих организаций обсудили вопросы, связанные с вывозом опавшей листвы, сбор которой выполнен на придомовых территориях, в парках и скверах города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники совещания пришли к единому мнению и отметили, что опавшую листву необходимо утилизировать и не оставлять до весны. Делать это нужно, в первую очередь, для избежания подтоплений города в период весенних паводков - ведь именно листва становится основной причиной засорения ливневой канализации.

Также было отмечено, что управляющая компания может заключать договор на вывоз опавшей листвы для последующей утилизации с любой специализированной организацией, а не с какой-то конкретной.

С 3 по 5 ноября в Пскове из-за сильных дождей ливневая канализация работала на пределе. Вода не могла быстро выводиться с поверхности из-за того, что местами ливневая канализация в городе была не до конца почищена. В том числе, она была засорена и опавшей листвой.

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