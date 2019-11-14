Паспорта готовности к отопительному сезону получили в срок все районы Псковской области

19:19, 14 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области впервые за шесть лет все муниципальные районы и городские округа получили паспорта готовности к текущему отопительному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на руководителя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

По его словам, специалисты Северо-Западного управления Ростехнадзора проанализировали документы и подтвердили, что они соответствуют всем установленным нормам. «Администрация области оказывала районам необходимую поддержку в подготовке документов, оперативном устранении выявленных замечаний. Впервые с 2013 года абсолютно все районы области получили паспорта готовности к отопительному сезону в срок», - отметил Сергей Грахов.

В конце октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных районов и городских округов получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. Также по решению главы региона отопительный сезон в Псковской области начался досрочно – 20 сентября.

В Псковской области в рамках подготовки к отопительному сезону привели в порядок более 400 котельных и более 1 тысячи 900 километров сетей. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов из средств местных бюджетов и предприятий ЖКХ были направлены более 304 млн рублей.