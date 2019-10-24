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Общество

Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных районов и городских округов получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Сейчас из 26 муниципалитетов только восемь имеют паспорта готовности к отопительному сезону. Все замечания по линии Ростехнадзора должны быть устранены в срок до 1 ноября, и к 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности», — сказал Михаил Ведерников. Он акцентировал внимание на том, что эта работа должна находиться на личном контроле глав муниципалитетов.

Отмечается, что в настоящее время в зоне риска Куньинский, Усвятский, Дедовичский, Пыталовский и Островский районы. Михаил Ведерников призвал глав данных районов, если они не будут «справляться сами», связываться с ним лично или с его заместителем Василием Осиповым. «В рабочем порядке будем смотреть, чем помочь, но готовность региона должна быть 100%», — подчеркнул губернатор.

По решению Михаила Ведерникова отопительный сезон в Псковской области начался досрочно – 20 сентября.

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