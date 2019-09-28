413 котельных отремонтировали к новому отопительному сезону в Псковской области

14:59, 28 сентября 2019, ПАИ

413 котельных и более 1 тысячи 900 километров сетей привели в порядок в Псковской области в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании региональной комиссии по подготовке к проведению отопительного сезона 2019-2020 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«В рамках подготовительных и ремонтных работ в этом году было подготовлено 668 километров тепловых, 811 километров водопроводных и 370 километров канализационных сетей. На 413 котельных прошли ремонтные работы, на нескольких объектах они еще продолжаются», - отметил Сергей Грахов.

По словам руководителя регионального комитета, готовность Псковской области к отопительному сезону оценивается на 93%, что на 1% выше, чем в 2018 году: жилищный фонд готов на 100%, котельные — на 87%, тепловые сети — на 95%, водопроводные сети — на 84%. В полную готовность инфраструктура будет приведена к 1 ноября.

Кроме того, Сергей Грахов сообщил, что во всех муниципалитетах учреждены соответствующие программы по подготовке и запуску отопительного сезона, сформированы межведомственные комиссии. Даты плановых проверок утверждены как районами Псковской области, так и Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил муниципалитетам активизировать работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону и исправлению недочетов, которые выявлены в результате внеплановых проверок предприятий Ростехнадзором. На сегодняшний день паспорта получили 4 тысячи 833 потребителя тепловой энергии из 4 тысяч 854-х.

«Если возникают проблемы, то не надо ждать до последнего. Необходимо сообщить об этом, и тогда мы вместе сможем найти выход из сложившейся ситуации», — обратился Василий Осипов к ответственным за ЖКХ на местах.

20 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал указание начать отопительный сезон досрочно, а не ждать плановой даты - 1 октября. С 23 сентября в Псковской области начали подключение жилых домов к отоплению.