Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД

14:00, 17 ноября 2019, ПАИ

Сотрудников ГИБДД планируют обеспечить оборудованием, которое может выявлять по слюне человека наркотические и психотропные вещества, после соответствующих испытаний. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что оборудование предназначается для фиксации, интерпретации и документирования результата обнаружения наркотических и психотропных веществ в слюне человека посредством иммунохроматографических тест-систем. Сам анализатор представляет собой моноблочный автоматический переносной прибор, имеющий возможность распечатки протоколов измерений на встроенном принтере и передачи результатов на компьютер.

«В настоящее время анализатор в практической деятельности подразделений Госавтоинспекции не применяется. Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний», - пояснили в ведомстве.