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Общество

Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД

Сотрудников ГИБДД планируют обеспечить оборудованием, которое может выявлять по слюне человека наркотические и психотропные вещества, после соответствующих испытаний. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что оборудование предназначается для фиксации, интерпретации и документирования результата обнаружения наркотических и психотропных веществ в слюне человека посредством иммунохроматографических тест-систем. Сам анализатор представляет собой моноблочный автоматический переносной прибор, имеющий возможность распечатки протоколов измерений на встроенном принтере и передачи результатов на компьютер.

«В настоящее время анализатор в практической деятельности подразделений Госавтоинспекции не применяется. Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний», - пояснили в ведомстве.

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