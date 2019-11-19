Награжден победитель фотоконкурса «Псковская осень»

09:24, 19 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 19 ноября состоялось чествование победителя конкурса пейзажной фотографии «Псковская осень». Читатели Псковского агентства информации определили сильнейшего путем голосования на сайте информагентства. В результате наибольшее количество голосов набрала фотография Виктора Желенговского, на которой запечатлен Снетогорский монастырь.

«О конкурсе я узнал случайно — увидел пост в социальных сетях. Правда, осени было мало среди свежих снимков, что успел — то и отправил», - рассказал победитель до начала церемонии награждения.

Автор лучшей конкурсной фотографии добавил, что после отправки отобранных материалов, а высылал он три снимка, совершенно забыл о последующем голосовании. «Вначале пришло известие о том, что мой снимок отобран для выставки «Русская цивилизация» в Москве. Начал звонить родственникам, чтобы они сходили на эту выставку. Потом вынужден был уехать. И вспомнил о ходе голосования уже после второго или третьего оповещения о том, что конкурс продолжается», - пояснил победитель.

На тот момент одна из его фотографий была на второй строчке рейтинга. «Просил коллег на работе проголосовать. У меня коллектив большой», - с улыбкой рассказал Виктор Желенговский.

Голосование в проекте завершилось 14 ноября.

После проверки всех голосов тройка лидеров не изменилась: 1 место — Виктор Желенговский, второе место — Юрий Семенов, третье место — Роман Дмитриев.

«Мы поздравляем вас с победой, - сказала во время церемонии награждения главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова. - Надеемся еще не раз увидеть ваши снимки в конкурсах».

Виктор Желенговский получил не только диплом победителя, но и сертификат на 2000 рублей на посещение одного из ресторанов Пскова, а также календари, при создании которых были использованы его фотографии.