Завершилось голосование в конкурсе пейзажной фотографии «Псковская осень»

13:58, 14 ноября 2019, ПАИ

14 ноября в 12:00 завершилось голосование в конкурсе пейзажной фотографии «Псковская осень», организатором которого выступило Псковское агентство информации.

В настоящий момент организаторы ведут подсчёт голосов и подводят итоги, по результатам которых будет определен один победитель. Для этого будут сняты все возможные накрутки, перепроверены голоса.

Лидер читательского голосования получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова. Объявление результатов состоится 15 ноября, награждение победителя пройдёт не позднее 20 ноября.

По предварительным данным, наибольшее количество голосов набрала фотография Виктора Желенговского (398 голосов).

На втором месте находится фотография Юрия Семёнова (352 голоса).

На третьем – фотография Романа Дмитриева (351 голос).

Редакция выражает искреннюю признательность всем авторам снимков и читателям, которые высказали поддержку участникам проекта.