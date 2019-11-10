Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе

10:05, 10 ноября 2019, ПАИ

Фотография Псковского кремля представлена на выставке «Русская цивилизация» в Главном универсальном магазине (ГУМ) в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в Туристском информационном центре Псковской области, автором снимка стал Виктор Желенговский.

Снимок Кремля из Пскова вошёл в число 200 лучших работ по итогам международного фотоконкурса, организатором которого выступало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

«Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса - всего около 200 работ. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке», - отметил глава ФАДН Игорь Баринов.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре. Его участниками стали около пяти тысяч фотографов из 32 стран, они представили 19,5 тысяч снимков.

Оценивало работы жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.