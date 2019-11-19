Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников

15:04, 19 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своим заместителям держать вопросы реализации мероприятий национальных проектов на особом контроле, чтобы не допустить срыва обязательств перед федеральным центром. Такое поручение он дал по итогам совещания у заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, которое она провела 19 ноября в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На заседании обсуждалась реализация национального проекта «Культура», федерального проекта «Спорт — норма жизни» и кассовое исполнение расходов федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов субъектам РФ в сферах культуры, спорта и туризма.

В Псковской области по нацпроекту «Культура» ведется капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в Бежаницком и Палкинском районах, продолжается модернизация материально-технической базы, приобретаются музыкальные инструменты и необходимое для образовательного процесса оборудование в Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Детскую музыкальную школу № 1 им. М. П. Мусоргского, Себежскую детскую школу искусств и Новоржевскую детскую школу искусств им. Б. С. Трояновского.

По проекту «Цифровая культура» проводится оцифровка книжных памятников, создаются виртуальные концертные залы. В начале ноября в Острове на базе детской школы искусств открылся четвертый виртуальный концертный зал, на создание которого было направлено около миллиона рублей федерального финансирования.

В рамках проекта «Творческие люди» организована работа по повышению квалификации работников культуры, оказывается поддержка проектам в области музыкального и театрального искусства, любительским творческим коллективам, одаренным детям и молодежи, выделяются гранты некоммерческим организациям.

При федеральной поддержке ведется капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского и ремонтно-реставрационные работы в Детской музыкальной школе № 1. Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции в музыкальной школе Пскова и поручил подрядчику ускорить темпы работ, чтобы не допустить отставания от графика.

Идет и работа в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Псковская область готовится к установке 10 спортивных площадок ГТО, оборудование для которых уже поступило в районы. Также планируется возвести два ФОКОТа открытого типа в районных центрах и еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в Великих Луках. Более 3 млн рублей из федерального бюджета выделено на поддержку спортсменов базовых видов спорта.