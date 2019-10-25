Нацпроект «Культура»: Что нового в школах и колледже искусств Псковской области

19:43, 25 октября 2019, ПАИ

Реализация национального проекта «Культура» началась менее года назад. Четыре учебных заведения Псковской области, непосредственно связанные с обучением детей музыке и другим видам искусства, благодаря федеральному проекту «Культурная среда» стали обладателями, помимо прочего, новых музыкальных инструментов.

Псковское агентство информации выяснило, насколько необходимым было обновление их материально-технической базы, и какое впечатление оставляют новые музыкальные инструменты у детей и педагогов.

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова весьма заслуженно получил наибольшую сумму на обновление своей материально-технической базы — чуть более 10 млн рублей (в том числе областное софинансирование составило 100 тысяч рублей).

В настоящее время примерно 60 преподавателей колледжа обучают около 300 студентов дневного отделения и 70 заочников. А учитывая специфику образования в области искусства, много и таких педагогов, которые совмещают преподавание с работой в симфоническом оркестре Псковской области и службой в военных духовых оркестрах в Пскове.

Директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова рассказала, что коллектив образовательного учреждения с «большим воодушевлением и долгожданной радостью» воспринял поступление новых музыкальных инструментов.

«Основной массив музыкальных инструментов был приобретен в 60-70-е годы прошлого столетия, — сообщила она. — К началу 2019-года, когда началась реализация нацпроекта «Культура», инструментарий музыкального отделения на 90% подлежал или списанию, или реставрации».

Благодаря участию в нацпроекте областной колледж искусств получил около 20 наименований музыкальных инструментов (за 5 млн рублей), в число которых вошли фортепиано, аккордеон, духовые инструменты, баян, ксилофон, скрипка, альт, барабаны, балалайки и гусли. «Это позволило существенно улучшить ситуацию с укомплектованием инструментами оркестра русских народных инструментов, духового оркестра, а, следовательно, укрепить соответствующие специализации колледжа, укрепить непосредственно материальную базу для обеспечения эффективного современного образовательного процесса», — подчеркнула Зинаида Иванова.

«Красивой точкой в этом процессе поставок станет поступление рояля, который по контракту мы ожидаем в последних числах октября», — сказала директор.

Кстати, качество новых музыкальных инструментов, которые уже осваивают студенты, по достоинству оценили преподаватели-музыканты колледжа — оно превысило ожидания.

По мнению Зинаиды Ивановой, особенность национального проекта «Культура» состоит в том, что все приобретаемые музыкальные инструменты являются изделиями отечественного производства. «Таким образом, и Правительство России, и Минкульт оказывают еще и очень важную существенную поддержку российским предприятиям», — добавила она.

«Поэтому о нацпроекте «Культура» мы можем говорить как о многоканальном, серьезнейшем проекте, который одновременно направлен и на совершенствование системы музыкально-художественного образования в России и, соответственно, на возрождение предприятий, которые должны обеспечивать эту систему качественными музыкальными инструментами», — пояснила Зинаида Иванова.

Директор колледжа сказала, что включение учебного заведения в нацпроект стало возможным благодаря активной поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре и активным действиям администрации колледжа. «Мы на протяжении многих лет сигнализировали о бедственном положении, в котором находятся инструменты», — отметила она.

В рамках нацпроекта в колледже обновилась и учебная литература. По словам Зинаиды Ивановой, старые учебники были «застарелой и очень серьезной язвой образовательного процесса по всем специальностям культуры и искусства».

Кроме этого, в рамках нацпроекта колледж обновил световое и музыкальное оборудование в двух концертных залах, а также появилась новая мебель в учебных аудиториях. «Благодаря национальному проекту «Культура» мы смогли существенно поправить свое материально-техническое положение», — подчеркнула Зинаида Иванова.

29 ноября в Псковском областном колледже искусств состоится концерт оркестра русских народных инструментов в честь 70-летия художественного руководителя оркестра, одного из самых уважаемых преподавателей колледжа Василия Ивановича Андреева.

Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Мусоргского в Великих Луках

Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Мусоргского в Великих Луках в рамках нацпроекта «Культура» получила немногим более 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей). В школе работают 40 преподавателей, а в рамках муниципального задания обучаются 520 детей.

Директор образовательного учреждения Любовь Румянцева рассказала, что 1 млн 10 тысяч рублей из указанной суммы направили на приобретение музыкальных инструментов — фортепиано «Николай Рубинштейн», двух аккордеонов и баянов «Юпитер». ксилофона, балалайки и двух гитар.

В музыкальной школе был серьезнейший износ музыкальных инструментов. «Парк музыкальных инструментов не менялся более 40 лет, — отметила Любовь Румянцева. — Школа была укомплектована новыми инструментами лишь в 1976 году. Конечно, за свои средства минимально обновляли некоторые инструменты, например, гитару».

Пример — цены на фортепиано начинаются от 450 тысяч. Такую сумму педагогический состав своими силами не осилил бы.

«Педагоги очень счастливы, что появились новые инструменты! И все хотят играть на них. Но на всех не хватает», — рассказала Любовь Румянцева.

В рамках нацпроекта музыкальная школа стала обладателем кресла с монтажом для актового зала и зеркал для хореографического зала.

«Нацпроект «Культура» очень помог нашему учебному заведению. Господи, хоть бы он продолжался и дальше!» — добавила директор музыкальной школы.

Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского

Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского получила аналогичную сумму — более 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей). 11 педагогов школы искусств обучают 450 детей.

По национальному проекту «Культура» в школу искусств, кроме учебной литературы, поступили новые фортепиано, балалайка, прима и домра. «Музыкальное оборудование в школе не менялось «триста лет». Мы счастливы безумно! Ребята из музыкального отделения приходят заниматься на новых музыкальных инструментах», — поделилась методист по учебно-воспитательной работе, преподаватель хореографии Екатерина Марчук.

Кроме музыкальных инструментов в школе появились новые зеркала, мольберты, стеллажи для сушки и хранения рисунков, столы и стулья, световое и звуковое оборудование, муфельная печь и гончарный круг, а также учебная литература. «Конечно, приятно. Все довольны!» — добавила Екатерина Марчук.

Преподаватель музыкального отделения Лариса Кондратьева подтвердила, что музыкальный инструментарий в школе не обновлялся с прошлого века. За всё время существования школы лишь единожды обновился баян — лет 15 назад. «Инструментам лет по 40-50. Они были фабричного исполнения, очень грубые. Дети не могут на таких инструментах играть. Не должны, во всяком случае. А теперь прислали очень хорошие инструменты — мастеровые, сделаны на заказ», — отметила она.

По мнению Ларисы Кондратьевой новые инструменты весьма удобны для детей. «Не больно пальчикам нажимать на струны. То, что надо! Дети, действительно, обратили внимание на другой, лучший звук», — пояснила она.

Преподаватель фортепиано Нэлли Лукина сообщила, что в ее класс поставили новое фортепиано «Николай Рубинштейн». «Инструмент красивый, конечно. Но пока он новый, клавиши туговаты. Поэтому дети 1-2 классов занимаются на старых, а новый инструмент осваивают уже выпускники — им очень нравится. Второй такой инструмент мы поставили в зал, где у нас проходят отчетные концерты», — рассказала она.

Нэлли Лукина добавила, что Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского участвует в областном конкурсе для пианистов «Юный виртуоз». «Те учащиеся, которые приедут к нам нынче, думаю, по достоинству оценят новый инструмент», — добавила педагог.

Себежская детская школа искусств

Себежская детская школа искусств получила также свыше 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей) в рамках национального проекта «Культура» на приобретение двух фортепиано, балалайки, примы, баяна, трубы и трещетки. Также закупили учебные пособия, мебель, мольберты и планшеты для них.

«Первым новым инструментом, который мы получили впервые за много-много лет, стало фортепиано по нацпроекту «Культура», — рассказала заместитель директора школы искусств Ольга Дмитриева.

По ее словам, дети от новых инструментов были в восторге. «Начиная от их внешнего вида, заканчивая звонким звуком. Они сразу расслышали разницу в звуке по сравнению со старыми инструментами», — отметила Ольга Дмитриева. Кстати, в школе искусств обучаются около 350 учеников, а преподавателей — 18.

«Мы наконец-то получили новые инструменты, которые действительно «дышат» настоящим звуком, а не археологией», — добавила заместитель директора.

*При подготовке статьи использовались материалы комитета по культуре Псковской области.