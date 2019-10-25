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Общество

Нацпроект «Культура»: Что нового в школах и колледже искусств Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Реализация национального проекта «Культура» началась менее года назад. Четыре учебных заведения Псковской области, непосредственно связанные с обучением детей музыке и другим видам искусства, благодаря федеральному проекту «Культурная среда» стали обладателями, помимо прочего, новых музыкальных инструментов.

Псковское агентство информации выяснило, насколько необходимым было обновление их материально-технической базы, и какое впечатление оставляют новые музыкальные инструменты у детей и педагогов.

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова весьма заслуженно получил наибольшую сумму на обновление своей материально-технической базы — чуть более 10 млн рублей (в том числе областное софинансирование составило 100 тысяч рублей).

В настоящее время примерно 60 преподавателей колледжа обучают около 300 студентов дневного отделения и 70 заочников. А учитывая специфику образования в области искусства, много и таких педагогов, которые совмещают преподавание с работой в симфоническом оркестре Псковской области и службой в военных духовых оркестрах в Пскове.

Директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова рассказала, что коллектив образовательного учреждения с «большим воодушевлением и долгожданной радостью» воспринял поступление новых музыкальных инструментов.

«Основной массив музыкальных инструментов был приобретен в 60-70-е годы прошлого столетия, — сообщила она. — К началу 2019-года, когда началась реализация нацпроекта «Культура», инструментарий музыкального отделения на 90% подлежал или списанию, или реставрации».

Фото Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Благодаря участию в нацпроекте областной колледж искусств получил около 20 наименований музыкальных инструментов (за 5 млн рублей), в число которых вошли фортепиано, аккордеон, духовые инструменты, баян, ксилофон, скрипка, альт, барабаны, балалайки и гусли. «Это позволило существенно улучшить ситуацию с укомплектованием инструментами оркестра русских народных инструментов, духового оркестра, а, следовательно, укрепить соответствующие специализации колледжа, укрепить непосредственно материальную базу для обеспечения эффективного современного образовательного процесса», — подчеркнула Зинаида Иванова.

«Красивой точкой в этом процессе поставок станет поступление рояля, который по контракту мы ожидаем в последних числах октября», — сказала директор.

Кстати, качество новых музыкальных инструментов, которые уже осваивают студенты, по достоинству оценили преподаватели-музыканты колледжа — оно превысило ожидания.

Фото Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

По мнению Зинаиды Ивановой, особенность национального проекта «Культура» состоит в том, что все приобретаемые музыкальные инструменты являются изделиями отечественного производства. «Таким образом, и Правительство России, и Минкульт оказывают еще и очень важную существенную поддержку российским предприятиям», — добавила она.

«Поэтому о нацпроекте «Культура» мы можем говорить как о многоканальном, серьезнейшем проекте, который одновременно направлен и на совершенствование системы музыкально-художественного образования в России и, соответственно, на возрождение предприятий, которые должны обеспечивать эту систему качественными музыкальными инструментами», — пояснила Зинаида Иванова.

Фото Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Директор колледжа сказала, что включение учебного заведения в нацпроект стало возможным благодаря активной поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре и активным действиям администрации колледжа. «Мы на протяжении многих лет сигнализировали о бедственном положении, в котором находятся инструменты», — отметила она.

В рамках нацпроекта в колледже обновилась и учебная литература. По словам Зинаиды Ивановой, старые учебники были «застарелой и очень серьезной язвой образовательного процесса по всем специальностям культуры и искусства».

Кроме этого, в рамках нацпроекта колледж обновил световое и музыкальное оборудование в двух концертных залах, а также появилась новая мебель в учебных аудиториях. «Благодаря национальному проекту «Культура» мы смогли существенно поправить свое материально-техническое положение», — подчеркнула Зинаида Иванова.

29 ноября в Псковском областном колледже искусств состоится концерт оркестра русских народных инструментов в честь 70-летия художественного руководителя оркестра, одного из самых уважаемых преподавателей колледжа Василия Ивановича Андреева.

Детская музыкальная школа №1 им. М. П. Мусоргского в Великих Луках. Фото редакции газеты "Великолукская правда. Новости"

Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Мусоргского в Великих Луках

Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Мусоргского в Великих Луках в рамках нацпроекта «Культура» получила немногим более 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей). В школе работают 40 преподавателей, а в рамках муниципального задания обучаются 520 детей.

Директор образовательного учреждения Любовь Румянцева рассказала, что 1 млн 10 тысяч рублей из указанной суммы направили на приобретение музыкальных инструментов — фортепиано «Николай Рубинштейн», двух аккордеонов и баянов «Юпитер». ксилофона, балалайки и двух гитар.

В музыкальной школе был серьезнейший износ музыкальных инструментов. «Парк музыкальных инструментов не менялся более 40 лет, — отметила Любовь Румянцева. — Школа была укомплектована новыми инструментами лишь в 1976 году. Конечно, за свои средства минимально обновляли некоторые инструменты, например, гитару».

Пример — цены на фортепиано начинаются от 450 тысяч. Такую сумму педагогический состав своими силами не осилил бы.

«Педагоги очень счастливы, что появились новые инструменты! И все хотят играть на них. Но на всех не хватает», — рассказала Любовь Румянцева.

В рамках нацпроекта музыкальная школа стала обладателем кресла с монтажом для актового зала и зеркал для хореографического зала.

«Нацпроект «Культура» очень помог нашему учебному заведению. Господи, хоть бы он продолжался и дальше!» — добавила директор музыкальной школы.

Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского. Фото редакции газеты "Земля Новоржевская"

Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского

Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского получила аналогичную сумму — более 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей). 11 педагогов школы искусств обучают 450 детей.

По национальному проекту «Культура» в школу искусств, кроме учебной литературы, поступили новые фортепиано, балалайка, прима и домра. «Музыкальное оборудование в школе не менялось «триста лет». Мы счастливы безумно! Ребята из музыкального отделения приходят заниматься на новых музыкальных инструментах», — поделилась методист по учебно-воспитательной работе, преподаватель хореографии Екатерина Марчук.

Кроме музыкальных инструментов в школе появились новые зеркала, мольберты, стеллажи для сушки и хранения рисунков, столы и стулья, световое и звуковое оборудование, муфельная печь и гончарный круг, а также учебная литература. «Конечно, приятно. Все довольны!» — добавила Екатерина Марчук.

Преподаватель музыкального отделения Лариса Кондратьева подтвердила, что музыкальный инструментарий в школе не обновлялся с прошлого века. За всё время существования школы лишь единожды обновился баян — лет 15 назад. «Инструментам лет по 40-50. Они были фабричного исполнения, очень грубые. Дети не могут на таких инструментах играть. Не должны, во всяком случае. А теперь прислали очень хорошие инструменты — мастеровые, сделаны на заказ», — отметила она.

По мнению Ларисы Кондратьевой новые инструменты весьма удобны для детей. «Не больно пальчикам нажимать на струны. То, что надо! Дети, действительно, обратили внимание на другой, лучший звук», — пояснила она.

Преподаватель фортепиано Нэлли Лукина сообщила, что в ее класс поставили новое фортепиано «Николай Рубинштейн». «Инструмент красивый, конечно. Но пока он новый, клавиши туговаты. Поэтому дети 1-2 классов занимаются на старых, а новый инструмент осваивают уже выпускники — им очень нравится. Второй такой инструмент мы поставили в зал, где у нас проходят отчетные концерты», — рассказала она.

Нэлли Лукина добавила, что Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского участвует в областном конкурсе для пианистов «Юный виртуоз». «Те учащиеся, которые приедут к нам нынче, думаю, по достоинству оценят новый инструмент», — добавила педагог.

Себежская детская школа искусств. Фото редакции газеты "Призыв"

Себежская детская школа искусств

Себежская детская школа искусств получила также свыше 2 млн рублей (в том числе областное софинансирование более 20 тысяч рублей) в рамках национального проекта «Культура» на приобретение двух фортепиано, балалайки, примы, баяна, трубы и трещетки. Также закупили учебные пособия, мебель, мольберты и планшеты для них.

«Первым новым инструментом, который мы получили впервые за много-много лет, стало фортепиано по нацпроекту «Культура», — рассказала заместитель директора школы искусств Ольга Дмитриева.

По ее словам, дети от новых инструментов были в восторге. «Начиная от их внешнего вида, заканчивая звонким звуком. Они сразу расслышали разницу в звуке по сравнению со старыми инструментами», — отметила Ольга Дмитриева. Кстати, в школе искусств обучаются около 350 учеников, а преподавателей — 18.

«Мы наконец-то получили новые инструменты, которые действительно «дышат» настоящим звуком, а не археологией», — добавила заместитель директора.

*При подготовке статьи использовались материалы комитета по культуре Псковской области.

Михаил Синёв
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