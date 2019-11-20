Проезжую часть и тротуар ремонтируют на улице Инженерной в Пскове

18:00, 20 ноября 2019, ПАИ

Подрядчик приступил к ремонтным работам на кольцевой автодороге по улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На проезжей части будет уложено новое дорожное полотно, выполнена замена бортового камня. Также планируется провести ремонт съездов и обустроить тротуар до пешеходного перехода. Работы завершатся к концу ноября.

Ремонт проводится в рамках контракта на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.