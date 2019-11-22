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Общество

Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах

В посёлке Бежаницы завершается капитальный ремонт районного Центра культуры. Работы там выполнены уже на 70%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

В Центре культуры переложили коммуникации, заменили кровлю и окна, провели устройство вентилируемого фасада, установили перегородки. Строители переходят к внутренней отделке.

Работы идут в графике и должны быть завершены до конца года. Из консолидированного бюджета на ремонт были направлены 11 млн рублей.

Заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова отметила, что ранее здание Центра культуры было аварийным и опасным. «После завершения ремонта у нас появятся дополнительные возможности полноценно развивать в Бежаницах культурную самодеятельность», — подчеркнула она и напомнила о концертном зале, который недавно был пристроен к зданию Центру.

По национальному проекту «Культура» в Псковской области также ремонтируется  Красинский сельский дом культуры в Палкинском районе, обновляется материально-техническая база Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсаков, Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского, Себежской детской школы искусств, Новоржевской детской школы искусств имени Б. С. Трояновского. По программе «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Острове заработал виртуальный концертный зал, который стал четвёртым в регионе, на 2020 год запланировано открытие ещё двух.

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