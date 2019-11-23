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Политика

Партийные проекты «Единой России» объединят по пяти направлениям

Партийные проекты «Единой России» будут объединены по пяти направлениям - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. С такой инициативой выступил председатель партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» 23 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Предлагаю укрупнить партийные проекты. Они у нас разрослись числом, зачастую один напоминает другой», - сказал лидер партии.

Дмитрий Медведев уверен, что укрупнение партийных проектов позволит эффективнее сконцентрировать усилия на их реализации.

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