Партийные проекты «Единой России» объединят по пяти направлениям

17:48, 23 ноября 2019, ПАИ

Партийные проекты «Единой России» будут объединены по пяти направлениям - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. С такой инициативой выступил председатель партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» 23 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Предлагаю укрупнить партийные проекты. Они у нас разрослись числом, зачастую один напоминает другой», - сказал лидер партии.

Дмитрий Медведев уверен, что укрупнение партийных проектов позволит эффективнее сконцентрировать усилия на их реализации.