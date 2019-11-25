0
13:53
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:34
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:28
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
10:01
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:41
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
13:30
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Еще новости
Политика

Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Псковское агентство информации начало прямую видеотрансляцию из зала Городского культурного центра, где 25 ноября проходит церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской.

Она была избрана на этот пост на сессии Псковской городской Думы 13 ноября. Во время тайного голосования Елену Полонскую поддержали 22 депутата. Вторым претендентом был депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру. Он получил лишь один голос.

Пост главы Пскова освободился после того, как занимавший его Иван Цецерский в мае досрочно сложил свои полномочия, после этого и. п. главы города стала Елена Полонская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской Еще 10 ресурсных центров планируется открыть в районах Псковской области в 2020 году Наталья Плявинская: В Псковской области сформировался пул собственных экспертов Росмолодёжи Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00 Как служат новобранцы: ПАИ-live с новым военным комиссаром Псковской области Военком Псковской области назвал причины нежелания граждан служить в армии Сергей Судаков: Люди перестали бояться службы в армии Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания Новый военком Псковской области поделился впечатлениями от знакомства с регионом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
25 ноября 2019
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
25 ноября 2019
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
23 ноября 2019
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
23 ноября 2019
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству 2
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова

Идет загрузка...