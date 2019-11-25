Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Псковское агентство информации начало прямую видеотрансляцию из зала Городского культурного центра, где 25 ноября проходит церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской.

Она была избрана на этот пост на сессии Псковской городской Думы 13 ноября. Во время тайного голосования Елену Полонскую поддержали 22 депутата. Вторым претендентом был депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру. Он получил лишь один голос.

Пост главы Пскова освободился после того, как занимавший его Иван Цецерский в мае досрочно сложил свои полномочия, после этого и. п. главы города стала Елена Полонская.