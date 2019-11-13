Елену Полонскую избрали главой Пскова

17:22, 13 ноября 2019, ПАИ

Елена Полонская избрана главой Пскова. Голосование состоялось на внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская в ходе тайного голосования получила наибольшее количество голосов. Её поддержали 22 парламентария.

Вторым претендентом на вакантную должность был депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру. В итоге он набрал 1 голос.

Один бюллетень был признан недействительным.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил Елену Полонскую и пообещал ей помощь городской администрации. «Надеюсь, что в ближайшие два с половиной года работа будет плодотворной», — подчеркнул он.

«Я очень рад, — продолжил лидер фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов. — Никаких сомнений быть не может. Коллеги, мы команда, и очень горжусь этим». По его словам, теперь у Пскова «женское лицо».

В ответ Елена Полонская сказала, что такие результаты голосования обязывают к конструктивной работе со всеми фракциями. «Я уверена, что и дальше будем работать одной большой командой на благо Пскова, независимо от партийной принадлежности. Спасибо администрации города. Я верю всем, и сомнений в вас у меня нет», – обратилась она к депутатам.

«Всем нам плодотворной работы», — пожелала Елена Полонская.

Предыдущий градоначальник Иван Цецерский свои полномочия досрочно сложил 23 мая. Тогда исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская. 17 октября городское отделение «Единой России» согласовало ее кандидатуру на вакантную должность.