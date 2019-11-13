0
17:22
Елену Полонскую избрали главой Пскова
16:43
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
16:21
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
20:29
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
19:23
Конференция регионального отделения «ЕР» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:20
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
18:17
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
Еще новости
Политика

Елену Полонскую избрали главой Пскова

Елена Полонская избрана главой Пскова. Голосование состоялось на внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская в ходе тайного голосования получила наибольшее количество голосов. Её поддержали 22 парламентария.

Вторым претендентом на вакантную должность был депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру. В итоге он набрал 1 голос.

Один бюллетень был признан недействительным.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил Елену Полонскую и пообещал ей помощь городской администрации. «Надеюсь, что в ближайшие два с половиной года работа будет плодотворной», — подчеркнул он.

«Я очень рад, — продолжил лидер фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов. — Никаких сомнений быть не может. Коллеги, мы команда, и очень горжусь этим». По его словам, теперь у Пскова «женское лицо».

В ответ Елена Полонская сказала, что такие результаты голосования обязывают к конструктивной работе со всеми фракциями. «Я уверена, что и дальше будем работать одной большой командой на благо Пскова, независимо от партийной принадлежности. Спасибо администрации города. Я верю всем, и сомнений в вас у меня нет», – обратилась она к депутатам.

«Всем нам плодотворной работы», — пожелала Елена Полонская.

Предыдущий градоначальник Иван Цецерский свои полномочия досрочно сложил 23 мая. Тогда исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская. 17 октября городское отделение «Единой России» согласовало ее кандидатуру на вакантную должность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин Коммунист Олег Луценко стал депутатом Псковской гордумы Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России» Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области Секретари трёх районных отделений «Единой России» избраны в Псковской области Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра Согласована кандидатура нового руководителя Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
13 ноября 2019
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
13 ноября 2019
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
11 ноября 2019
Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Конференция регионального отделения «ЕР» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 ноября 2019
Конференция регионального отделения «ЕР» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Котов стал замсекретаря псковского реготделения «Единой России»
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
11 ноября 2019
Александр Козловский возглавил Псковское реготделение «Единой России»
Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу
11 ноября 2019
Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу

Идет загрузка...