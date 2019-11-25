Артур Гайдук о нападении на медика: У нас в любой беде принято винить врачей

17:04, 25 ноября 2019, ПАИ

«Всех обстоятельств произошедшего я не знаю, но могу сказать, что у нас в любой беде принято винить врачей», - прокомментировал Псковскому агентству информации факт нападения на свою однофамилицу в детской областной больнице врач Скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

«Но не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам. В принципе эта ситуация хорошо отражает отношение общества к медикам в целом: оно, мягко говоря, не очень хорошее. Повторяю, много случаев, когда медицина бессильна: либо российская медицина, в силу своей недоразвитости, либо медицина вообще. Если бы врачи были всесильны, все жили бы вечно», - сказал Артур Гайдук.

Ранее сообщалось, что днём 25 ноября мужчина с ножом напал на врача детской областной больницы. В социальных сетях предположили, что причиной такого поступка злоумышленника могла стать смерть его ребёнка. Нападавший скрылся с места преступления. Его поисками занимается полиция. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.

Губернатор поручил провести проверку в медучреждении, где произошло ЧП, и всех медучреждениях региона для анализа предпринимаемых мер безопасности.