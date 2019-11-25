Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице

15:35, 25 ноября 2019, ПАИ

Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о происшествии в здании больницы поступило в городскую полицию. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого мужчины. В медицинском учреждении работает следственно-оперативная группа.

Согласно неподтвержденной информации из социальных сетей, на врача напал отец маленькой пациентки, недавно скончавшейся от лейкоза.