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Общество

Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице

Фото ПАИ

Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о происшествии в здании больницы поступило в городскую полицию. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого мужчины. В медицинском учреждении работает следственно-оперативная группа.

Согласно неподтвержденной информации из социальных сетей, на врача напал отец маленькой пациентки, недавно скончавшейся от лейкоза.

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