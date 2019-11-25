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Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача

В Псковской областной детской клинической больнице проведут проверку по факту нападения на врача 25 ноября. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона, губернатор держит ситуацию на личном контроле. Он находится в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.

В самом учреждении в эти минуты работает следственно-оперативная группа. Ведется поиск подозреваемого в нападении на врача.

По поручению главы региона будет создана региональная комиссия для анализа имеющихся мер безопасности во всех медучреждениях области.

 

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