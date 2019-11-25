Пострадавшему от визитёра с ножом врачу в Пскове оказывается необходимая помощь
Пострадавшему врачу Псковской областной детской клинической больницы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом Псковскому агентству информации сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
«Региональные власти держат ситуацию на особом контроле. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже дал ряд поручений, касающихся повышения уровня безопасности в лечебных учреждениях региона», - рассказала она .
Вера Емельянова добавила, что правоохранительные органы делают все возможное, чтобы поймать злоумышленника.
25 ноября в Пскове мужчина напал на врача детской областной больницы в стенах медучреждения. По версии пользователей в социальных сетях, причиной могла стать гибель его ребенка.