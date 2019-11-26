Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области

11:01, 26 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области планируется расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram по итогам рабочего совещания.

«Наш проект пользуется большой популярностью. Рассматриваем возможность расширить число партнёров и заключить соглашения ещё с несколькими магазинами. Порадуем мам более широким выбором», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Также на рабочем совещании у губернатора обсуждался ряд других вопросов, в том числе, о подготовке к комплексному кадастрированию земель в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. По словам Михаила Ведерникова, на текущем этапе нужно оперативно принять ряд объектов и земельных участков у Минобороны в муниципальную и региональную собственность, провести инвентаризацию и запланировать снос ветхих зданий.

Кроме того, шла речь о ходе строительства «ганзейских» объектов – стадиона «Машиностроитель», областной научной библиотеки и кампуса ПсковГУ. «При необходимости соблюдения сроков, главный акцент, безусловно, на качестве», - заявил губернатор.