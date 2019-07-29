Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области

14:51, 29 июля 2019, ПАИ

С 29 июля в Псковской области началась выдача «Подарков для новорожденных» родителям малышей, появившихся на свет с 1 января по 26 июля 2019 года. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

Выдача «Подарка для новорожденного» будет проходить поэтапно в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что семьи будут приглашать для вручения подарков в органы соцзащиты, остальные будут получать подарки при выписке из роддома.

«Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребенка, которая делается бесплатно.

Родителям по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный — 136 или 135).