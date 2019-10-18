До 8 ноября программа социально-экономического развития Псковской области поступит в правительство

17:49, 18 октября 2019, ПАИ

До 8 ноября комплексная программа социально-экономического развития Псковской области должна быть внесена в правительство РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе пресс-подхода по итогам визита в Псковскую область 18 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Дениса Мантурова и министерство за предметную помощь. Он отметил, что между министром и псковскими промышленниками состоялся конструктивный диалог, а в ходе совещания были приняты решения о более предметном участии региона в федеральных программах.

Кроме того, как отметил Михаил Ведерников, достигнута договорённость о том, что основные мероприятия, которые формируют экономику региона, будут отдельно прописаны в программе социально-экономического развития.

Губернатор заявил, что программа формировалась нелегко, в спорах и конструктивном диалоге с коллегами практически из всех министерств.