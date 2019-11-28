Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении

14:19, 28 ноября 2019, ПАИ

Проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 37-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит 28 ноября.

Проект бюджета представила заместитель губернатора Псковской области — председатель комитета по финансам Татьяна Баринова. Доход бюджета области на 2020 год запланирован в размере 34 млрд 859 млн 741 тыс. рублей, расходы – 36 млрд 370 млн 961 тыс. рублей, дефицит прогнозируется в сумме 1 млрд 511 млн 220 тыс. рублей.

На 2021 год параметры бюджета следующие: доходы - 33 млрд 218 млн 2 тыс. рублей, расходы – 33 млрд 689 млн 941 тыс. рублей, дефицит – 471 млн 939 тыс. рублей. В 2022 году бюджет прогнозируется следующим: доходная часть – 34 млрд 299 млн 269 тыс. рублей, расходная – 34 млрд 980 млн 670 тыс. рублей, дефицит - в сумме 681 млн 401 тыс. рублей

Татьяна Баринова отметила, что в рамках соглашений с министерствами Псковская область рассчитывает получить из федерального бюджета дополнительно 4 млрд 486,6 млн рублей, при этом прогнозируется уменьшение дотаций на 246,6 млн рублей.

Она добавила, что 95% расходов бюджета Псковской области на 2020-й год предусмотрены на реализацию государственных программ, основные средства пойдут на мероприятия нацпроектов.

В расходах самый большой удельный вес в национальной экономике занимает дорожный фонд. В следующем году он составит 7 млрд 508,8 млн рублей, включая 2,5 млрд рублей по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На содержание автодорог общего пользования пойдут 2 млрд 164,2 млн рублей, на ремонт и капремонт - 2 млрд 240,7 млн, на реконструкцию - 497 млн рублей.

На втором месте - образование, на развитие которого на следующий год закладываются 6 млрд 921,1 млн рублей. По нацпроекту «Образование» предусмотрено 727,8 млн рублей, которые пойдут на региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 17 млн рублей планируются на создание мобильных технопарков, 65,8 млн рублей – на модернизацию школы №6 в Великих Луках.

Более 5 млрд рублей заложено на развитие здравоохранения, 137,4 млн рублей - на ремонт медицинских учреждений. На лекарства для льготников предусмотрены 747,2 млн рублей. На реализацию программы «Подарок новорождённому», запущенной в регионе в 2019 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, на следующий год закладываются 35 млн рублей.

На социальную политику предусматриваются 6 млрд 536,5 млн рублей, на культуру - 1 млрд 169,1 млн рублей, на проекты в сфере туризма - 303 млн рублей, 243,1 млн рублей - на спорт, 294,7 млн рублей - на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». На развитие сельского хозяйства пока заложены 1 млрд 253,8 млн рублей, на содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности - 768,7 млн рублей, на реализацию национального проекта «Экология» - 138,8 млн рублей.

На национальный проект «Жильё и городская среда» планируется направить 635,8 млн рублей, на развитие ЖКХ - 736,5 млн рублей, на программу «Чистая вода» - 105 млн рублей, из которых 91,4 млн рублей - федеральные средства.

Татьяна Баринова напомнила, что в 2019 году Псковская область получила дополнительные средства по ряду направлений, планируется поступление федеральных денег и в 2020 году. Кроме того, регион рассчитает до конца 2019 года получить от Минфина нераспределенные остатки по дотации на обеспечение сбалансированности бюджета.

Законопроект в первом чтении поддержали 33 депутата, против выступили 7, воздержался 1.