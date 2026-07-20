Использование искусственного интеллекта обсуждают в программе «Бизнес-ланч»

14:04, 20 июля 2026, ПАИ

Основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 июля.

Кто сегодня выигрывает от искусственного интеллекта, а кто уже начинает проигрывать? Может ли небольшая компания благодаря ИИ конкурировать с крупными игроками? Что станет главным конкурентным преимуществом бизнеса через несколько лет? Через десять лет будет стыдно признаться, что ты работаешь без искусственного интеллекта? Что сегодня искусственный интеллект делает лучше человека?

Об этом и многом другом – в программе «Бизнес-ланч».