В Банке России разъяснили правила отказа в продаже полиса ОСАГО

17:05, 20 июля 2026, ПАИ

Страховая компания имеет право отказать в продаже полиса ОСАГО только в случаях, если в заявлении на страховку есть ошибки или предоставлен неполный пакет документов, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, проблемы также могут возникнуть при несовпадении данных с информацией в базе Национальной страховой информационной системы, однако это не является причиной для отказа. В такой ситуации клиент может попросить сотрудника страховой компании передать верные данные и приобрести полис.

Как отметил эксперт, при оформлении полиса онлайн страховая компания обязана подтвердить заказ и рассчитать стоимость в течение 20 минут. Время технических перерывов на сайтах страховщиков ограничено законодательно – при сбоях компания обязана восстановить работу сайта в течение восьми часов.

Александр Иванов подчеркнул, что страховщики не имеют права навязывать дополнительные услуги при покупке ОСАГО. Клиент может отказаться от ненужного полиса, а при его приобретении расторгнуть договор в течение 14 дней и вернуть деньги.

В случае отказа в продаже полиса эксперт рекомендовал обращаться напрямую к страховщику, направлять претензию на официальный адрес. При отсутствии ответа в течение 15 рабочих дней следует обращаться в Российский союз автостраховщиков или Банк России.